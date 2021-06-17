Засідання РНБО України відбудеться у п'ятницю

Засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) відбудеться у п'ятницю, 18 червня, в попередньому порядку денному п'ять питань, повідомляє Апарат РНБО, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"18 червня 2021 року о 17:00 розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (Офіс президента України, вул. Банкова, 11)", - йдеться в повідомленні.

Так, у попередньому порядку денному:

1. Розгляд Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.

2. Таємно.

3. Застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

4. Доповідь голови Державної служби геології та надр України про стан виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 р. "Щодо стану справ у сфері надрокористування", введеного в дію указом президента України від 25 березня 2021 р. №122.

5. Різне.

Зазначається, що після закінчення засідання відбудеться брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова, орієнтовно о 18:00.