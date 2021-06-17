Пєсков пояснив, що таке "Україна мазком" у розумінні Путіна
Поглибленого обговорення питання України на зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена не було, повідомляє Деловая столица.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков..
"Про "Україну мазком" можу пояснити ці слова Володимира Путіна: поглибленого обговорення українських справ не було, як проблема в арсеналі ось цих завалів, які у нас є, вона була позначена, але детального проговорення не було", — заявив Пєсков, відповідаючи на питання про те, що значили слова Путіна про обговорення України "мазком".