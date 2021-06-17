Російський репер Моргенштерн подав позов проти СБУ

Російський музикант Алішер Моргенштерн (Валєєв) оскаржує в Окружному адміністративному суді Києва дії Служби безпеки України, які привели до рішення про внесення його до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Алішера Моргенштерна до Служби безпеки України щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці. Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом", - йдеться у повідомленні прес-служби Окружного адміністративного суду Києва.

Зазначається, що, зокрема, позивач просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ з підготовки документів та звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Моргенштерн також просить визнати протиправним та скасувати наказ Мінкультури України про оновлення відповідного переліку, на підставі звернення СБУ та його оприлюднення на офіційному веб-сайті, який доповнений ним.

"Крім цього, Моргенштерн просить ОАСК витребувати у СБУ постанову про заборону йому в'їзду в Україну", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики за поданням СБУ внесло російського музиканта Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.