У США республіканець погрожував конкурентці "російсько-українським бойовим загоном"

У США кандидат від Республіканської партії на місце в Конгресі від Флориди Вільям Бреддок під час телефонної розмови з активісткою-консерватором погрожував відправити російсько-український "бойовий загін" за своєю суперницею республіканкою Ганною Пауліною Луною, щоб ті посприяли її "зникненню, повідомляє Страна.ua.

Анна Луна

Розмова пройшла минулого тижня, вона тривала близько півгодини. Запис виявилася в розпорядженні Politico.

"Я дійсно не хочу обривати чиєсь життям заради блага народу Сполучених Штатів Америки. Це розіб'є мені серце. Але якщо це потрібно буде зробити, то доведеться. Луна - це чортів (в оригіналі - f *** ing - Ред.) лежачий поліцейський на дорозі. Вона дохла білка, на яку ти наїжджає кожен день, виїжджаючи зі свого району" , - сказав Бреддок.

Він переконував свою співрозмовницю, що вона не повинна підтримувати кандидатку Республіканської партії Ганну Пауліну Луну на республіканських праймеріз, які повинні визначити кандидата цієї партії на місце в Конгресі, тому що у нього є доступ до вбивць.