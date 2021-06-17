У США республіканець погрожував конкурентці "російсько-українським бойовим загоном"
У США кандидат від Республіканської партії на місце в Конгресі від Флориди Вільям Бреддок під час телефонної розмови з активісткою-консерватором погрожував відправити російсько-український "бойовий загін" за своєю суперницею республіканкою Ганною Пауліною Луною, щоб ті посприяли її "зникненню, повідомляє Страна.ua.
Розмова пройшла минулого тижня, вона тривала близько півгодини. Запис виявилася в розпорядженні Politico.
"Я дійсно не хочу обривати чиєсь життям заради блага народу Сполучених Штатів Америки. Це розіб'є мені серце. Але якщо це потрібно буде зробити, то доведеться. Луна - це чортів (в оригіналі - f *** ing - Ред.) лежачий поліцейський на дорозі. Вона дохла білка, на яку ти наїжджає кожен день, виїжджаючи зі свого району", - сказав Бреддок.
Він переконував свою співрозмовницю, що вона не повинна підтримувати кандидатку Республіканської партії Ганну Пауліну Луну на республіканських праймеріз, які повинні визначити кандидата цієї партії на місце в Конгресі, тому що у нього є доступ до вбивць.
"Я дзвоню своєму російсько-українському бойовому загону, і протягом 24 годин вони надсилають мені фотографії її зникнення", - заявив Вільям Бреддок.