Зеленський допустив війну США з Росією "вже завтра"

Через агресивну політику Росії завтра війна може почати вже на американській території, вважає президент України Володимир Зеленський, повідомляє Сегодня.

Американська знімальна група побувала на лінії зіткнення на Донбасі і поспілкувалася з главою держави на тему боротьби з російською агресією.

"Завтра це може статися у них вдома" – відповів Зеленський на питання, чому звичайного американця повинні турбувати події в Україні.

"Я не розумію, чому ні?" – сказав він на репліку, чи може Росія напасти на США.

Крім того, на думку експертів, російські хакери використовують Україну як випробувальний полігон для відпрацювання подібних тактик з метою атак на США.

У свою чергу, глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні Америка підтримує Україну грошима, озброєнням і навчаючи військовослужбовців ЗСУ, але найбільше на Банковій хочуть підтримки вступу країни в НАТО.