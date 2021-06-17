У Чорне море увійшов розвідувальний корабель Франції

Розвідувально-водолазний корабель Військово-морських сил Франції ALIZE (A 645) в ніч на 17 червня увійшов до Чорного моря. Цей корабель офіційно класифікується як судно водолазної підтримки, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомив керівник проекту Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

"Фактично ALIZE (A 645) використовується для забезпечення роботи дайверів Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба зовнішньої розвідки Франції)" , - розповів він.

Клименко зазначив, що цей корабель вже заходив у Чорне море одразу після окупації Криму. Корабель перебував у морі з 27 березня по 12 квітня 2014 року.

Нагадаємо, декількома днями раніше у Чорне море зайшли військові кораблі Великобританії і Нідерландів.

А ще раніше у Чорне море прибув американський ракетний есмінець.