Mazda розповіла про свою стратегію електрифікації

Японська компанія Mazda поділилася інформацією про свою стратегію електрифікації. В рамках планового переходу до екологічно нейтрального майбутньому, у компанії пообіцяли, що до 2030 року 25% продукції бренду буде повністю електричними, а решта моделі отримає електричні компоненти, повідомляє Обозреватель.

У період з 2022 з 2025 рік Mazda представить цілий ряд нових моделей, що використовують модульну архітектуру і технології Skyactiv. Продуктове портфоліо включатиме п'ять гібридних моделей, п'ять PHEV та три електромобіля.

Перший серійний електромобіль марки – кросовер Mazda MX-30. Джерело: Mazda

Mazda також розробляє масштабируемую платформу для електрокарів – Skyactiv EV Scalable Architecture. Вона стане основою для створення різних за класами та розмірами автомобілів на електротязі, які з'являться у лінійці бренду з 2025 по 2030 рік.

Mazda прихильна концепції скорочення викидів CO2, але вважає, що для досягнення кліматичної нейтральності необхідно використовувати всі доступні методи. Таким чином, електрифікація буде проводитися паралельно з подальшим розвитком передових технологій для двигунів внутрішнього згоряння. Зокрема, компанія готує нове сімейство рядних 6-циліндрових ДВС, а також модернізований гібридний силовий агрегат e-Skyactiv X.

Нова модельна платформа Skyactiv дозволяє будувати автомобілі з ДВС, гібриди, PHEV та електромобілі. Джерело: Mazda

У компанії активно інвестують у проекти по розробці та використанню поновлюваних джерел палива для автомобілів. Наприклад, у Японії Mazda бере участь у декількох спільних дослідницьких проектах, спрямованих на отримання та використання біопалива з мікроводоростей. В Європі Mazda приєдналася до альянсу eFuel Alliance в лютому 2021 року в якості першого OEM-виробника.

Також стратегія розвитку передбачає постійне вдосконалення технологій безпеки, зокрема, розробки та впровадження фірмової системи автономного керування Mazda Co-Pilot Concept. Вперше вона з'явиться на автомобілях бренду у майбутньому році.

Однією з функцій системи Mazda Co-Pilot є постійний моніторинг стану водія. Якщо система виявить різка зміна фізичного стану водія, то вона переключиться на автономне керування, плавно припаркує авто у безпечному місці та викличе екстрену службу.

Крім того, фахівці Mazda разом з колегами з п'яти японських компаній-постачальників мають намір спільно розробити нові стандарти для комунікаційних систем, що використовуються в автомобілі, щоб забезпечити безпечні та комфортні сервіси.