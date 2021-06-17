Bloomberg опублікував 16 пунктів списку Байдена

Оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты вошли, в частности, в переданный президентом США Джозефом Байденом президенту РФ Владимиру Путину список ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Корреспондент Дженнифер Джейкобс, курирующая тему Белого дома, опубликовала в своем твиттере 16 пунктов списка. В нем значится химическая промышленность, торговые объекты, система коммуникации, жизненно важные производства, плотины, сфера здравоохранения и система оказания срочной медпомощи, сельское хозяйство/продовольственная сфера, информационные технологии, ядерные объекты, правительственные учреждения, транспорт и объекты, имеющие отношение к водоснабжению.

Ранее лидер республиканцев в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в списке должна быть вся американская инфраструктура.

"Чего не хватает в списке? Да вся американская инфраструктура должна быть вне досягаемости для кибератак", - написал Маккарти в твиттере.

Президент США Джо Байден сообщил прессе по итогам встречи с президентом России, что передал ему список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам.