Зеленський привітав збірну України з перемогою

Президент України Володимир Зеленський привітав футболістів збірної країни з перемогою в матчі чемпіонату Європи-2020 проти Північної Македонії.

"Україна vs Північна Македонія - 2: 1! Напружений поєдинок і така необхідна перемога! Дякую за справжній футбольний трилер, спасибі за важливі три пункти! Слава Україні!", - написав Зеленський на своїй сторінці в Twitter в четвер.

Збірна України у другому матчі чемпіонату Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2: 1. Матч проходив в Бухаресті в четвер.