Народження 10 близнюків обернулося скандалом

Партнер африканки, яка заявила про народження 10 дітей, каже, що не вірить в їхнє існування. За його словами, жінка не повідомила йому про своє місцезнаходження і він не зміг її відшукати у жодному з пологових будинків. Зі свого боку, африканка звинуватила батька дітей в намаганні нажитися, повідомляє Обозреватель.

8 червня 2021 року з'явилася новина про те, що в Південно-Африканській Республіці 37-річна Госіаме Ситхоул народила сімох хлопчиків і трьох дівчаток. Однак, за словами батька дітей Тебохо Цотеці, з моменту від'їзду Ситхоул в пологовий будинок, він жодного разу не бачив ні її, ні новонароджених.

За словами Цотеці, він нібито зробив безліч спроб відвідати матір з дітьми, але Ситхоул не повідомив йому про своє місцеперебування. Він каже, що обдзвонив кілька пологових будинків, але жоден з лікарів не зміг підтвердити факт народження десятьох дітей за один раз.

Своєю чергою, представник департаменту соціального розвитку Фезіве Ндваяна також заявила, що вона не може бути впевнена в народженні десятьох дітей, тому що останнім часом Ситхоул ні з ким не виходила на зв'язок.

Госіаме Тамара Сітхоле під час вагітності. Джерело: Thobile Mathonsi/African News Agency

Водночас жінка почала розповсюджувати в соцмережах відео, на яких звинувачує Цотеці та його родину в спробі стати "мільйонером" завдяки рекордній кількості народжених нею дітей. Вона стверджує, що їх турбує лише пожертвування, що надходять від людей зі всього світу. Вона каже, що її образило припущення, що дітей взагалі не існує.

"Діти мої і нічиї інші. Чому вони мене переслідують? Вони дивилися на пожертвування, що надходять від людей, і з самого народження хотіли стати мільйонерами. Вони очікували розбагатіти. Ось чому я з дітьми там, де є"

Ситхоул заявила, що наразі не буде розкривати місцеперебування своїх дітей.

"Ніхто не буде примушувати мене ... Я зроблю це в свій час" , – сказала вона у відеоролику.