Всі адмінпослуги будуть онлайн: віце-прем’єр назвав дату
Віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав дату, коли в Україні планують запровадити 100% адміністративних послуг онлайн, повідомляє Украина24.
"Все не відбудеться в один день. Це початок входу в режим, який відбувається у нас уже 1,5 року. Нам потрібно пришвидшитись, щоб до кінця 2023 року відцифрувати всі адміністративні послуги. Тому ми одночасно запускаємо сервіс і будуємо інфраструктуру для цього, наводимо лад з реєстрами, підключаємо до інтернету об’єкти соціальної інфраструктури. В цьому році підключимо 6 тисяч, і в наступному в нас лишиться 6 тисяч – 95% будуть покриті інтернетом. Для цього ми навчаємо держслужбовців базовій цифровій грамоті", - заявив міністр.
"Ми для себе ставимо ціль – до кінця 2023 року запустити 100% державних послуг онлайн. І запровадити принцип – якщо послуги немає онлайн, її не може існувати офлайн. Але ЦНАПи завжди будуть працювати, завжди будуть люди, які будуть отримувати послуги офлайн, люди старшого покоління. Але коли ми запускаємо сервіси, ми спрощуємо процедури, і буде менше навантаження на ЦНАПи. Таким чином менші черги, і для людей, які не цифрові, буде легше отримувати адмінпослуги в ЦНАПах", - додав Федоров.