Один з великих туроператорів України призупиняє роботу

Великий український туроператор з грецьким корінням Mouzenidis Travel оголосив про "призупинення роботи" з 18 по 26 червня. Компанія не буде приймати та обслуговувати нових клієнтів, повідомляє UBR.

"Шановні партнери і туристи! За отриманою 17.06.2021 інформації в зв'язку з операційними і технічними можливостями компанією Mouzenidis Travel А.Е. (Греція) тимчасово, в період з 18.06.2021 по 26.06.2021, припиняється прийом і обслуговування нових клієнтів на території Греції, якщо про інше не повідомляється окремо з бронювання ", - повідомляється на сторінці оператора в соцмережах.

Mouzenidis Travel А.Є. пропонує перенесення турів, заброньованих на зазначені дати, на період з 1 вересня 2021-го і далі або на літній сезон 2022 року за тією ж цінового каталогу.

Туристам, які вже вирушили в тур, буде надано туристичне обслуговування в повному обсязі, запевняють в компанії, в тому числі зворотні авіаперевезення.

"Очікуємо продовження туристичного обслуговування після 26.06.2021 року", - додали в Mouzenidis Travel, і додали, що в зазначений період в зв'язку з можливими численними зверненнями можуть бути труднощі і затримки з дзвоном в контакт-центри українських туроператорів.

"Будь ласка, прописуйте всі звернення в листуванні по конкретному бронювання і чекайте відповіді. Приносимо вибачення за доставлені незручності", - підсумували в компанії.

На сайті туроператора причиною "припинення роботи" називається "тривалі обмежувальні дії на східноєвропейському ринку".

Клієнти компанії журяться, що у них згорають літні тури. Користувачі соцмереж також не виключають, що в означений період оператор так і не відновить свою роботу, оскільки не виключено, що справа йде до банкрутства компанії, вважають вони.

Mouzenidis Travel заснована в 1995 році. Її основним напрямком є Греція, де і знаходиться головний офіс компанії, але туристів також відправляли до Грузії, Вірменії, Італії, Кіпр, Азербайджан і на Мальдіви.