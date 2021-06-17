Прокурор попросив для Саркозі шість місяців в'язниці

Держзвинувачення попросило шість місяців в'язниці для колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, повідомляє Лента.Ру.

Політика звинувачують в розтраті і махінаціях під час кампанії з переобрання на президентську посаду в 2012 році. На даний момент він вже відбуває тюремний термін за корупцію. Якщо суд визнає Саркозі винним, сумарно він проведе у в'язниці півтора року.

Прокурор вимагав засудити колишнього президента до року тюремного ув'язнення, включаючи шість місяців умовного терміну. Він також закликав зобов'язати Саркозі виплатити штраф у розмірі 3750 євро. Звинувачення підкреслило «повну необережність» політика в управлінні фінансами в ході виборчої кампанії.

17 березня стало відомо про початок нового судового процесу над Саркозі. За даними слідства, він перевищив бюджет в результаті провалилася кампанії на 24 мільйони доларів через надмірних витрат на організацію мітингів і зустрічей з прихильниками. Щоб компенсувати витрати, працівникам його штабу довелося піти на фінансові махінації з підставними рахунками. Сам колишній президент стверджує, що був не в курсі того, що відбувається.

1 березня Паризький суд засудив Саркозі до трьох років позбавлення волі, в тому числі до року реального ув'язнення в тюрмі, у справі про корупцію та торгівлю впливом. Двоє інших підсудних у справі - колишній адвокат Саркозі Тьєррі Ерзог і екс-суддя Жильбер Азібер - визнані винними в розголошенні професійної таємниці і отримали аналогічні терміни.