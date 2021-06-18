Топ найпоширеніших шахрайських схем на дорогах

Шахраї постійно знаходять нові можливості для обдурення людей, і роблять це навіть на дорогах. Вони створюють ситуації, в яких намагаються зробити водіїв винними і вимагають гроші, повідомляє Обозреватель.

Щоб не попастися на шахрайські схеми, потрібно про них знати і бути в таких ситуаціях обережними. Сайт HotLine зібрав список із найпоширеніших імітованих ситуацій, в яких з автомобілістів можуть вимагати відшкодування.

Дуже популярною схемою є маневр, коли водій їде в лівій смузі, а автомобіль позаду починає блимати фарами, щоб йому поступилися дорогою. Коли він перебудовується в правий ряд, в нього врізається інша машина. В цей момент зазвичай водій перебуває в сліпій зоні.

Ще одна поширена ситуація, коли пішохід стрибає на транспорт. Це відбувається, коли машина пропускає на переході всіх пішоходів, потім починає рух і на неї різко кидається людина. В цей момент одразу з’являються "свідки", які підтверджують провину водія. Іноді спеціально паркують машину біля переходу, щоб погіршити видимість і спростити махінацію. "Жертва" буде вимагати відшкодування вартості начебто пошкодженого дорогого годинника чи телефона.

Також шахраї використовують дітей. Обачними треба бути на парковках, особливо біля супермаркетів. Коли виїжджаєте з місця стоянки, можете несподівано почути удар і плач дитини. До вас одразу підбіжить батько і почне обвинувачувати у провині.

Крім того, дітей використовують у ситуаціях, коли, наприклад, на дорозі стоїть зламане авто, в якому сидить мати з немовлям і випрошує гроші. Також можна зустріти підлітків, які ходять на проїжджій частині і просять гроші. Це можуть бути шахраї.

Ще обачними треба бути на вулицях з впритул припаркованими автомобілями. Під час руху на таких можна почути клацання і незабаром вас наздожене інша машина, власник якої буде вимагати вас зупинитися і вийти. Він заявить, що ви зачепили дзеркало його авто і сліди фарби на ньому будуть такі ж, як колір вашої машини. Шахрай не захоче оформлювати Європротокол і викликати поліцію, бо буде начебто поспішати.

Також шахраї можуть зробити неприємну ситуацію на світлофорі. Автомобіль попереду вріжеться у вас заднім ходом і аферист буде стверджувати, що це ви його зачепили. При цьому він буде розповідати про те, що в нього новий автомобіль, дитина в салоні або поважний вік.

Як обдурити під час руху аферисти теж вигадали. Імітується виникнення ДТП. При цьому шахраї будуть на дорогому автомобілі. Вони запропонують від’їхати і оформити аварію за Європротоколом. Якщо жертва погодиться, їй заявлять, що збитки через ДТП більше, ніж на 50 тисяч гривень. Викликати поліцію вже буде пізно, тому що місце аварії було залишене, і за це передбачено штраф 3400 грн або позбавлення водійського посвідчення на 1-2 роки чи 15 діб арешту.

Крім того, є схема з вантажними автомобілями. Під їх колеса кидають манекен. Шокований водій вибігає, щоб допомогти людині, а в цей момент в салон потраплять злодії і будуть його грабувати.

У таких ситуаціях зберігайте спокій і викликайте поліцію. Якщо відчуваєте, що відбувається щось дивне, сидіть в машині і не відповідайте шахраям. Не залишайте місце події і можете навіть знімати все, що відбувається: обличчя учасників ДТП, номери автомобілів, наслідки аварії. Спробуйте знайти свідків, які могли би довести вашу невинність. Також в цих ситуаціях допоможе відеореєстратор, який варто придбати. Коли аферисти дізнаються про відеозапис, вони зникнуть.