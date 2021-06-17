Кравчук: подарунка не було, Крим обійшовся Україні в 105 млрд

Українська РСР в 1954 році отримала півострів Крим не як подарунок, оскільки були прийняті на той момент законні рішення. А інфраструктура обійшлася українському бюджету в понад 105 млрд доларів, повідомляє РБК-Украина.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходять чутки" заявив перший президент України і глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук.

За його словами, рішення про передачу півострова було прийнято після візиту першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова на півострів, коли російські переселенці масово просили про переїзд з Криму через складні умови.

Надалі було прийнято рішення ЦК КПРС про входження Криму до складу Української РСР шляхом відповідних рішень Верховних рад РРФСР і УРСР.

"Ніяких подарунків не було, Україна навіть заперечувала. Бо знала, які важкі часи її чекають. Це ж не просто прийняли якусь багату територію, треба було облаштовувати, проводити канал" , - підкреслив Кравчук.

Він також зазначив, що під час перебування президентом України йому доповідали, що будівництво доріг і розвиток Криму в той час обійшлося в понад 105 млрд доларів.