Один з найбагатших людей світу втратив мільярди доларів за три дні

Індійський мільярдер і підприємець Гаутам Адані, що входить в число найбагатших людей світу, з початку тижня втратив більше грошей, ніж будь-який інший чоловік на планеті, повідомляє Лента.Ру.

Особисті статки бізнесмена за три дні скоротилася приблизно на дев'ять мільярдів доларів через падіння ціни акцій його компанії Adani Group. До закриття біржових торгів 16 червня вони становили 67,6 мільярда доларів, при це 17 червня папери групи продовжували дешевшати.

Різке падіння почалося 14 червня. Місцеве видання The Economic Times повідомило, що національний депозитарій акцій Індії заморозив рахунки трьох зареєстрованих на Маврикії фондів через нестачу інформації про їх власників. Основною частиною активів цих фондів є акції компаній Адані.

Сама Adani Group назвала цю інформацію «кричуще невірної» і заявила, що вона була покликана «навмисно ввести в оману інвестиційне співтовариство». У двох з трьох фондів, Albula і APMS 17 червня заявили, що працюють в звичайному режимі, але при цьому не відповіли на питання про те, чому їм належить стільки акцій компаній Адані, і відмовилися розкрити імена своїх інвесторів.

В останні роки Адані, чиї підприємства працюють в сфері видобутку корисних копалин і енергетики, вирішив також вкластися в аеропорти, дата-центри, поновлювані джерела енергії і оборонну промисловість. Це підтримали інвестори, і акції деяких компаній групи з початку 2020 року зростали в ціні більш ніж на 500 відсотків.

Ще в цьому місяці стан Адані досягало 80 мільярдів. Згідно з даними Bloomberg, після падіння вартості акцій на цьому тижні індійський підприємець залишається 15-м в списку найбагатших людей планети.

Першу сходинку в рейтингу мільярдерів 11 червня повернув собі засновник Amazon Джефф Безос, змістивши з цієї позиції главу модного будинку LVMH Бернара Арно, який протримався в лідерах близько двох тижнів. При цьому раніше в червні з'явилися дані про те, що Безос, як і деякі інші найбагатші люди США, кілька років уникав виплати федерального прибуткового податку.