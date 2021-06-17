В СБУ заявили, що готові судитися з Моргенштерном

Служба безпеки України готова захищати свою позицію в суді з російським репером Моргенштерном (справжнє ім'я - Алішер Валєєв), який подав проти неї позов і заперечує включення його в список осіб, що загрожують нацбезпеці, повідомляє Ліга.net.

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Він підкреслив, що СБУ діє "виключно в рамках законодавства".

За його словами, в листі СБУ Мінкульту була "аргументована позиція", чому спецслужба рекомендувала внести Моргенштерна в список осіб, що загрожують нацбезпеці.

"Ми стоїмо на сторожі національних інтересів України та готові захищати нашу позицію в суді", - додав Дехтяренко.