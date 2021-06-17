В СБУ заявили, що готові судитися з Моргенштерном
Служба безпеки України готова захищати свою позицію в суді з російським репером Моргенштерном (справжнє ім'я - Алішер Валєєв), який подав проти неї позов і заперечує включення його в список осіб, що загрожують нацбезпеці, повідомляє Ліга.net.
Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Він підкреслив, що СБУ діє
"виключно в рамках законодавства".
За його словами, в листі СБУ Мінкульту була "аргументована позиція", чому спецслужба рекомендувала внести Моргенштерна в список осіб, що загрожують нацбезпеці.
"Ми стоїмо на сторожі національних інтересів України та готові захищати нашу позицію в суді", - додав Дехтяренко.
За його словами, СБУ в листі Мінкульту вказувала що, на її думку, Моргенштерн
"серед іншого під час своїх виступів пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотиків". У спецслужбі вважають, що це створює передумови для конфліктних ситуацій по відношенню до організаторів та учасників концерту.