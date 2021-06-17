Батько Всесвітньої павутини продасть вихідний код технології

Батько Всесвітньої павутини Тім Бернерс-Лі приєднався до ринку NFT. Підприємець продасть на аукціоні вихідний код технології у вигляді унікального токена, повідомляє 24 Канал.

Код продадуть на аукціоні Sotheby’s. Ця ідея виникла у творця інформаційних технологій у квітні 2021 року. "Це все змінило" – це унікальний NFT, що включає основну документацію із зазначенням часу про створення Інтернету.

Батько всесвітньої павутини приєднався до NFT-ринку

Ціна лота стартує з 1 тисячі доларів. Аукціон запланований на кінець червня: торги триватимуть з 23 по 30 червня. Лот Бернеса-Лі – це кілька елементів:

доступ до файлу з 9 555 рядками коду,

лист від засновника World Wide We,

анімована візуалізація створення коду тривалістю 30 хвилин,

цифровий постер із зображенням коду та підпис автора.

NFT

Це сучасна технологія, створена з допомогою блокчейну Ethereum. Вона закріпляє за особою право власності на певний віртуальний товар. Такий токен є унікальним за своїми характеристиками, його неможливо замінити жодним іншим.

Очільниця відділу науки та попкультури аукціонного дому Кассандра Хаттон зазначила, що вони вирішили сформувати лот на основі вихідних файлів, додавши ще кілька елементів. Їхня мета – допомогти учасникам торгів обрати, що вони хочуть придбати. Представники Sotheby’s повідомили, що отримана сума піде на проєкти, які підтримує Тім Бернес-Лі та його дружина.

Ринок NFT: цікаві факти

За допомогою технології NFT продають найрізноманітніші речі: картини, автомобілі, витвори мистецтва. Одним з лотів аукціонів навіть стала реальна київська квартира.

Українці теж активно заробляють на NFT. Дуже часто вони звертають увагу на мистецтво. Україна уже потрапила в п'ятірку лідерів.

Серед українських знаменитостей теж є прихильники цієї технології. Зокрема, реперка Alyona Alyona продала свій хіт "GALAS".

На початку травня ринок NFT луснув. Продажі впали на 90%. За даними дослідників, бульбашка NFT протрималася близько 4 місяців.

Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.