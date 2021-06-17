Литва планує побудувати стіну на кордоні з Білоруссю

МВС Литви і інші відомства обговорюють питання зведення огорожі на кордоні з Білоруссю, оскільки останнім часом збільшилися масштаби нелегальної міграції, повідомляє Делфі.

З цього питання проводять дослідження, а такий паркан може коштувати 15 млн. Євро.

"Ми обговорюємо це питання, проводимо дослідження можливості установки фізичного забору. І коштувати він буде, мабуть, 15 млн.", - сказала міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

Прес-секретар глави МВС Ліна Лаурінайтіте-Грігене сказала, що в ході дослідження розглядають різні варіанти - паркан може бути і одиночним, і подвійним, з колючим дротом або сигналізацією.

Протяжність литовсько-білоруського кордону - 678,8 км.

За словами Білотайте, через природний рельєф паркан не можна встановити вздовж усього кордону. Лаурінайтіте-Грігене помітила, що зараз паркан встановлений на 78 км кордону з Білоруссю. Ще близько 92,5 км кордону - це різного роду водойми, де паркан встановити не вийде, тому забір можуть встановити на ділянці ще 508 км.

Один кілометрів огорожі, за попередньою оцінкою, буде коштувати близько 30 000 євро.

"Якщо врахувати зростання цін на будматеріали, то вартість забору може бути ще вище", - сказала Лаурінайтіте-Грігене.

"Крім того, уздовж забору треба інтегрувати відеокамери, датчики і т.д. Їх установка на 1 км кордону обійдеться в 130 000 євро", - додала вона.

За даними прикордонників, в цьому році білорусько-литовський кордон нелегально перейшли майже 400 мігрантів, в основному це громадяни Іраку. Це в 5 разів більше, ніж за весь 2020 рік.