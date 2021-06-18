Депутати запропонували ввести податок на надприбуток від продажів за кордон

Група народних депутатів 16 червня зареєструвала в парламенті проект закону №5666 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо податку на експортний надприбуток, повідомляє UBR.

Документом пропонується ввести податок на надприбуток, отриманий експортерами сировини через значне зростання цін на світових біржах.

Зокрема, передбачено податок у розмірі 50% на валютну виручку, що перевищує встановлені ліміти.

Йдеться про такі ліміти:

пшениця - $ 230 / тонна, при тому, що на 1 червня середня ціна становить $ 283 за тонну, в результаті очікується отримати $ 450,5 млн податку;

кукурудза - $ 170 / тонна (ціна за тонну в червні - $ 271 і очікувана сума - $ 1,2 млрд грн);

ріпак - $ 350 / тонна (вартість $ 568 за тонну і $ 436 млн перерахованих податків);

овес - $ 230 / тонна (ціна за тонну $ 265, очікувані надходження - $ 14 млн),

соняшникова олія - $ 850 / тонна (ціна в липні $ 1300 за тонну, а в бюджет надійде $ 1,57 млрд).

Також у список такої продукції потрапили залізна руда, сталевий брухт та арматура, алюміній, мідь, цинк, нікель.

Усього автори законопроекту очікують отримати 6,37 млрд.

Ініціатори змін пропонують створити Державний фонд соціальної підтримки населення і направити туди ці кошти, щоб їх кожен квартал розподіляти у вигляді підтримки пропорційно між усіма одержувачами пільг і житлових субсидій, а також деяких видів допомог, компенсацій.