У Ryanair з'явився "супер-літак"

Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair, яка раніше замислювалася про різке зниження цін на квитки, Отримала найбільший і найсучасніший літак в своєму флоті Boeing 737-8200 з сімейства 737 MAX. Він уже прибув з заводу в Сіетлі на базу авіакомпанії у Дубліні, повідомляє Сегодня.

Цей авіалайнер має 197 крісел, в той час як в моделі Boeing 737-800, з яких складається флот авіакомпанії зараз, 189 місць.

Boeing розробив нову версію літака з більшим числом місць спеціально для Ryanair.

Щоб модель відповідала правилам евакуації, в неї додали два аварійні виходи. Тепер загальне число виходів становить 10.

Закупівля нових літаків дозволить Ryanair збільшити провізні ємності на кожному рейсі на 4%.

При цьому витрата палива на перевезення кожного крісла зменшиться одразу на 16% в порівнянні з моделлю Boeing 737-800. Це стане можливим завдяки збільшенню числа місць, новим двигунам і новим закінцівки крила.

Через це модель Boeing 737-8200 в Ryanair називають Gamechanger – літаком, який змінить існуючі правила гри на ринку.

Ryanair замовив для себе і дочірніх авіакомпаній Malta Air і Buzz 210 нових літаків.