Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Відразу кілька факторів призвели до сильного росту долара на міжбанківському валютному ринку в четвер.

Перш за все, вчорашнє засідання ФРС США, на якому були зроблені кроки в напрямку скорочення програми стимулювання економіки США, призвело до стрімкого обвал багатьох світових валют. Тож не дивно, що торги на міжбанку сьогодні відкрилися гепом. Потім остаточно стало зрозуміло, що нерезиденти скоротили обсяги продажу валюти для покупки ОВДП: на останньому аукціоні у вівторок, 15 червня вони придбали їх на 2 млрд гривень, тоді як тижнем раніше - в 3 рази більше. Нарешті, о 14:00 голова правління Національного банку України Кирило Шевченко оголосив про те, що було прийнято рішення зберегти облікову ставку НБУ на рівні 7,5% річних. Учасники ринку, які розраховували на підвищення, були розчаровані і тут же почали піднімати цінники на валюту. Коли котирування дійшли до 27,20 гривень, втрутився Національний банк. Регулятор був змушений продати 20 млн доларів, але все одно не зміг заспокоїти ринок.

Закрили торги четверга на 13 копійок на купівлі і на 11 копійок на продажу вище, ніж в середу.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,005 / 27,20 (купівля / продаж).

Торги четверга відкрилися дуже широко: спред на старті склав 19,5 копійок. Перша угода на 1 млн доларів за ціною 27,15 гривень пройшла в 9:43. Спочатку продавці спробували задерти цінники вгору: угоди йшли по 27,20-27,21 гривень. Але бажаючих брати за такою ціною виявилося небагато, тому котирування розгорнулися і до 12:00 опустилися до 27,12 гривень на покупку і 27,16 гривень на продажу. Торгівля в діапазоні 27,13-27,16 гривень тривала до 14:00, коли стало відомо про рішення правління НБУ залишити облікову ставку. Продавці тут же почали прибирати свої заявки, а ті, хто залишив, підняли цінники до денних максимумів. Національний банк відреагував практично миттєво: він виставив на продаж 20 млн доларів за ціною 27,21 гривень. До 15:10 весь обсяг був розпроданий, після чого регулятор пішов з ринку, а котирування продовжили зростання - до 27,22 гривень на покупку і 27,27 гривень на продажу.

Котирування закриття - 27,11 / 27,22 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 9,1 млн у порівнянні з середою і склав 153,1 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,1681 гривень.

Офіційний курс долара на 18 червня встановлений на позначці 27,1712 гривень за долар, зростання на 14,37 копійок.

Офіційний курс євро на 18 червня встановлений на позначці 32,4424 гривні за євро, зниження на 32,98 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:30 - 1,1892. Сьогодні євро продовжив почалося вчора падіння, втративши за день більше 100 пунктів. Всього ж за дві доби падіння склало вже 243 пункту.

Російський рубль сьогодні продовжив свої спроби вирости до американського долара і до вечора досяг позначки 72,10 рубля за долар, але потім скорегувався до 72,50 рублів за долар. Станом на 19:30 він торгується в діапазоні 72,37-72,47 рублів за долар. У Києві готівковий рубль сьогодні продавали за колишньою ціною 3,72-3,75 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Ринок грунтовно розігрітий; на ньому періодично з'являються ознаки ажіотажного зростання. Сьогодні безготівковий долар піднявся вище рівня 27,20 гривень, і якщо завтра зростання не буде зупинений, то цілком можуть повернутися до рівня 27,50 гривень.

Поява сьогодні Національного банку свідчить про те, що різкого стрибка, як і різкого падіння, регулятор допускати не має наміру. Однак все залежатиме від учасників торгів. Тому виключити продовження зростання не можна.

До вечора четверга готівковий долар в Києві продавали по 27,17-27,20 гривень, деякі обмінні пункти ставили цінники ще дорожче. Завтра вранці долар продовжить зростання в напрямку рівня 27,25 гривень.

Після такого сильного падіння євро на FOREX корекція може початися в будь-який момент. Однак поки готівковий євро падає: вдень цінник на продаж доходив до 32,52-32,55 гривень, до вечора підняли до 32,60 гривень. Завтра вранці продавати євро почнуть з 32,57-32,60 гривень, далі все буде залежати від ситуації на міжбанку.

Що стосується російського рубля, його ціна швидше за все залишиться на колишньому рівні: рубль продаватимуть по 3,72-3,75 гривень за 10 рублів, подекуди можливі пропозиції невеликих сум по 3,70 гривень.