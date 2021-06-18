Світ опинився на межі дефіциту велосипедів

Усі країни світу опинилися на межі дефіциту велосипедів через неймовірне зростання попиту на товар у період пандемії. Своїми глобальними прогнозами поділилася велика британська мережа спортивних і туристичних споряджень Halfords, повідомляє Лента.Ру.

Генеральний директор Halfords Грехем Степлтон попередив про можливий брак велосипедів, посилаючись на те, як компанії вдалося поліпшити фінансові результати під час коронавірусних обмежень. З квітня 2020 року прибуток роздрібної мережі до вирахування податків зріс на 184 відсотки до 64,5 мільйона фунтів стерлінгів (89,99 мільйона доларів), загальний обсяг продажу Halfords збільшився майже на 14 відсотків до 1,3 мільярда фунтів стерлінгів (1,8 мільярда доларів).

"У компанію щотижня надходять десятки тисяч велосипедів, але деякі світові брендові виробники не можуть наздогнати зростанням продажів", - розповів Степлтон, додавши, що за останні дев'ять тижнів попит на спортивний товар виріс на 42 відсотки.

Жителі Великобританії пересіли на двоколісний транспорт, щоб підтримувати активний спосіб життя в пандемію. Велосипед і самокат послужили альтернативою маршруткам. Населення також скуповує електросамокати й електровелосипеди. Поведінка споживачів пов'язують і з бажанням відмовитися від транспорту на дизельному паливі, що забруднює повітря, заради боротьби зі зміною клімату.

Під час коронавірусу на користь велосипедистів і пішоходів поміняли транспортну інфраструктуру кілька міст у США. Влада американського Сан-Франциско для проїзду автомобілів перекрили головну автомагістраль, що межує з пляжем Тихого океану. Ініціатива сподобалася багатьом жителям, так що вони стали наполягати зберегти нові правила на дорогах назавжди.