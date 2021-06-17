Порошенко: Байден дав Путіну півроку, і Україна має використати це

Президент США Джозеф Байден дав президентові РФ Володимиру Путіну півроку, і Україна має повною мірою використати цей час для потужного міжнародного тиску на Москву, заявив у відеозверненні п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарності" Петро Порошенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє прес-служба "Євросолідарності", Порошенко закликав владу повернутися до розбудови європейської демократичної держави, стати активним учасником інтеграційних процесів та західного альянсу демократій.

"Вважаю конче необхідним уже зараз провести серію телефонних переговорів з лідерами країн G7, керівництвом ЄС і НАТО та інших дружніх країн, аби висловити вдячність за незмінну підтримку і скоординувати подальші дії для протидії загарбницькій політиці Кремля", - сказав Порошенко.

П'ятий президент також закликав ініціювати телефонну розмову Зеленського з Байденом, щоб подякувати за підтримку України й отримати з перших вуст інформацію про підсумки Женевського саміту.

Лідер "Євросолідарності" також закликав вже до кінця поточної сесії парламенту забезпечити прогрес реформ, передусім у сфері судової реформи.

"Раджу не шукати передчасної зустрічі з Путіним, намагаючись "побачити в його очах мир". Вона може стати пасткою. Тиснути на російського диктатора Зеленський має разом із нашими партнерами, шляхом багатосторонньої дипломатії, бо КВН сам по собі ніколи не переграє КДБ", - вкотре наголосив він.

Порошенко також вважає за потрібне скликати засідання Ради національної безпеки і оборони України за участю лідерів парламентських фракцій, крім "ОПЗЖ", для розгляду безпекової ситуації уздовж державного кордону України. Він переконаний, що Україна має бути готова до будь-яких несподіванок, продемонструвати єдність у захисті країни і в проведенні реформ.

"Заява президента США за підсумками саміту НАТО розставила усі крапки над "і". Це промовиста відповідь на питання - чому Зеленського не запросили на це поважне зібрання. Чому Україна не отримала ПДЧ? Кодове слово - корупція. Від "Великого розкрадання" до Коломойського", - зазначив п'ятий президент.

Він наголосив, що майбутнє України - в НАТО, а Росія - агресор, який "не має права вето на наш стратегічний євроатлантичний вибір".

"Донбас та Крим - це Україна. Шлях до західних інтеграційних структур пролягає через реформи. Так виглядають для нас підсумки стратегічних дискусій світових лідерів, які протягом останнього тижня відбулися в рамках європейського турне президента Сполучених Штатів. Джозеф Байден виступив як сильний і досвідчений політик, яким його знаю із нашої щільної співпраці за часів моєї каденції", - додав Порошенко.