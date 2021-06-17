Українським експортерам можуть запропонувати Африку замість Білорусі

Міністерство закордонних справ спільно з Міністерством економіки допоможе українським експортерам, постраждалим від економічної блокади українських товарів Білоруссю, знайти альтернативний ринок збуту, повідомляє УНИАН.

Про це повідомив заступник Міністра закордонних справ України Дмитро Сеник під час виступу на засіданні Комітету підтримки експорту та інвестицій Київської торгово-промислової палати.

"Будь-яка українська компанія, яка постраждає від обмежень з боку Республіки Білорусь, може відразу звертатися до Ради експортерів та інвесторів при МЗС. І ми разом з нашими колегами з Міністерства економіки будемо шукати способи, і докладемо всіх зусиль для того, щоб знайти такій компанії альтернативний ринок збуту" , - сказав Сеник.

Він зазначив, що зараз Міністерство закордонних справ і Рада експортерів та інвесторів при МЗС прагне стати "вікном" для українських експортерів при виході на міжнародні ринки.