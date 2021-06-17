В Mouzenidis Travel А.Є. пояснили паузу з оформленням спадщини

Призупинення операцій Mouzenidis Travel Greece з 18 до 26 червня цього року викликана технічними та юридичними процедурами, повідомила директор представницького офісу туроператора Mouzenidis Travel в Одесі Ольга Кобзар, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Пауза в обслуговуванні туристів у Греції пов'язана з процедурою передачі спадщини, оцінки майна, передачі справ новому керівництву" , - сказала вона.

Mouzenidis Travel створена в 1995 році. Головний офіс розташовується в Салоніках. Засновник і президент Mouzenidis Group Борис Музенідіс помер у березні 2021 року.

За словами Кобзар, для процедури передачі спадщини необхідна офіційна перерва грошових оплат за рахунками.

Директор наголосила, що всі заявки з датою від 27 червня будуть виконані, а тури з 18 до 26 червня компанія рекомендує перенести на дати з 1 вересня 2021 року або на літо 2022 року.

Раніше Mouzenidis Travel повідомила, що тимчасово, в період з 18 до 26 червня, припиняється прийом і обслуговування нових клієнтів на території Греції, якщо про інше не повідомляється окремо з бронювання. Туристам, які вже вирушили в тур, буде надано туристичне обслуговування в повному обсязі, зокрема, зворотні авіаперевезення.