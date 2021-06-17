Під Рівним у вантажівки відлетіло колесо і відірвало пішоходу руку: молодий чоловік загинув

Під Рівним сталася трагедія за участю вантажівки і пішохода - колесо лісовоза відлетіло від транспорту під час руху, потрапило в молоду людину і жахливо травмувало, відірвавши руку. НП сталася в Березному сьогодні вдень, повідомляє РБК-Украина.

Чоловіка близько 30 років терміново госпіталізували до центральної районної лікарні. Медики поставили попередній діагноз травматична ампутація правої верхньої кінцівки на рівні нижньої третьої плеча.

Незважаючи на надану медичну допомогу, через кілька годин потерпілий помер у клініці. Так, травми виявилися несумісні з життям.

Також в мережі опублікували відео з місця події. На кадрах можна побачити, як поліцейські проводять огляд території, на узбіччі підходять до моторошної знахідки.

Всі причини та обставини трагічного випадку з'ясовуються.