Підлітків, які вбили безпритульного, відправили в спеціальний навчальний заклад

В Одеській області суд відправив у спеціальний навчальний заклад підлітків, які вбили безпритульного. Визначення щодо підлітків 12 і 13 років, які звинувачуються у вбивстві безпритульного жителя Ізмаїла, виніс місцевий міськрайонний суд, повідомляє Думська.

Як повідомили в обласній прокуратури, оскільки обвинувачені не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, до них застосували примусові заходи виховного характеру - хлопчиків відправлять на два роки до спеціальної навчально-виховної установи.

«Найбільш сувора міра виховного характеру була запропонована в зв'язку з тим, що підлітки вийшли з-під контролю батьків, негативно характеризуються і не піддаються виховному впливу», - відзначають в прокуратурі.

Нагадаємо, вбивство 58-річного Петра Балик було скоєно в ніч на 28 березня. Закривавлений і оголений труп чоловіка був виявлений вранці неподалік від Лебединого озера.

Поліція оперативно розшукала підозрюваних, які в усьому зізналися.

За їх словами, вони зажадали, щоб бездомний випросив для них у перехожих булочки, але чоловік відмовився. Тоді малолітні нелюди повели його до озера і стали жорстоко бити, відразу руками, потім ногами і палицями. Після всього роздягли його догола.