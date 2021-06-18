Ryanair запускає перший прямий рейс з Києва у Турин

З жовтня 2021 року ірландська авіакомпанія Ryanair запускає прямий рейс з Києва до італійського Турину, повідомляє Сегодня.

Авіакомпанія виконуватиме рейси двічі на тиждень.

Менеджер з продажу та маркетингу Ryanair у країнах Центральної і Східної Європи і на Балканах Ольга Павлонка запевнила, що через регулярні зміни обмежень через COVID-19 клієнти можуть відкласти або змінити дати поїздки до двох разів із нульовою комісією до кінця грудня 2021 року.

Зазначимо, що наразі немає прямих рейсів із Києва у Турин.