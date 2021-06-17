Нардеп від "Слуги народу" судиться із Зеленським

Компанія, що належить матері Народного депутата України від партії «Слуга народу» Олексія Ковальова, виявилася під санкціями РНБО і тепер судиться з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Мост.

5 липня Касаційний адміністративний суд Верховного Суду розгляне позов херсонського ТОВ НВП «Органік систем» до Президента України і Ради національної безпеки і оборони України.

Компанія вимагатиме суд визнати протиправним та скасувати Указ Президента України від 03.04.2021 №140 / 2021.

Цим документом Зеленський наклав санкції на компанії, пов'язані з контрабандою і контрабандистами. У тому числі і на ТОВ НВП «Органік систем».

Пікантності ситуації придає той факт, що компанія, яка потрапила під санкції, входить в орбіту народного депутата Ковальова. Тоді губернатор Юрій Гусєв, який зараз очолює «Укроборонпром», дав цій компанії податкові пільги.

І рівно через рік компанія-власник пільг потрапила в санкційні списки, затверджені шефом Гусєва.

Тоді ж МОСТ писав, що компанія пов'язана з Ковальовим через її директора Володимира Трухана. Він очолював кілька компанія, в яких засновником була Наталія Ковальова - мати нардепа.

У жовтні 2020 року Трухан став депутатом Голопристанського міськради від партії «Слуга народу».

Правда, до цього, він перестав бути директором ТОВ НВП «Органік систем». 7 липня 2020 року його змінили на Миколу Маковецького.

Тоді ж компанія змінила юридичну адресу, переїхавши з Голої Пристані в Херсон на вулицю Гмирьова, 4.

До речі, пільги зовсім недавно заступник голови Херсонської ОДА Андрій Шибаев нардепу повернув. Замість санкцій компанії ГО «Союз працездатних осіб з інвалідністю Херсонської області» заснувала нову - ТОВ «НВП ГРАНД ПРОМ». І вона відразу отримала пільги.

Чи потрібно говорити, що це шановна громадська організація є також засновником ТОВ «НВП Органік СІСТЕМ»?

Виходить, що Президент накладає санкції на сумнівні компанії, а його підлеглі в Херсоні, дають пільги їх двійникам.