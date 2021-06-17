Данилов повідомив про пропаганду сепаратизму на півдні України

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія зараз активно розповсюджує сепаратистські настрої. Зокрема йдеться про південну частину України, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, РФ поширює пропаганду перед виборами.

"Російська Федерація будує перед виборами систему розповсюдження свого, скажімо так, сепаратистського настрою на нашому південному кордоні. Це Миколаївська, Херсонська та Одеська області" , - сказав Данілов в ефірі шоу "Право на владу".

Він також додав, що місцева влада відмовляється протидіяти цьому.