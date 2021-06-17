Зеленський підписав указ про аудит антитерористичних заходів

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про звіт про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом» від 4 червня, повідомляє Дзеркало тижня.

Указ №251/2021 глава держави підписав у четвер, 17 червня. Згідно з рішенням РНБО, Кабінет міністрів і Служба безпеки України повинні забезпечити облік результатів проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом при реалізації Концепції боротьби з тероризмом, затвердженої президентським 5 березня 2019 року.

Контроль за виконанням рішення РНБО президент поклав на секретаря Ради Олексія Данілова.