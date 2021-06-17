Між Ізраїлем та Палестиною поновилися атаки: відео обстрілів
У ніч на 18 червня обстріли між ЦАХАЛом і ХАМАСом поновилися. Армія оборони Ізраїлю завдала успішний ракетний удар по сектору, знищивши склад терористів. На ізраїльській території спрацювали сирени – після відкриття вогню (ймовірно, кулеметної черги) з Гази, повідомляє Обозреватель.
Про це пише NEWSru.co.il. При цьому напередодні ізраїльська сторона попередила ХАМАС, що не потерпить продовження "вогняного терору". Так, із Гази на територію Ізраїлю неодноразово запускали запалювальні пристрої, щоб спровокувати пожежі. В Ізраїлі заявили: якщо запуски не припиняться, буде розпочато операцію "Страж стін-2" – тобто відновлено удари по об'єктах ХАМАСу.
- 16 червня у відповідь на підпал напередодні Армія оборони Ізраїлю завдала удару по військових об'єктах ХАМАСу в Газі.
- Ці підпали та удари стали першим "обміном атаками" між терористичними угрупованнями в Газі та ЦАХАЛом після 11-денного конфлікту в секторі минулого місяця.
- Відповідні авіаудари також були першими відтоді, як Нафталі Беннетт посів пост прем'єр-міністра Ізраїлю.