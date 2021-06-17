Вітренко: Україна отримає гроші за транзит газу, незважаючи на завершення "СП-2"

Навіть якщо Росія добудує газопровід "Північний потік-2", Україна все одно буде отримувати гроші за контрактом. За умов, навіть якщо транзиту не буде, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Право на владу". За його словами, був підписаний контракт з гарантією "качай або плати"