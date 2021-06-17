Вітренко: Україна отримає гроші за транзит газу, незважаючи на завершення "СП-2"
Навіть якщо Росія добудує газопровід "Північний потік-2", Україна все одно буде отримувати гроші за контрактом. За умов, навіть якщо транзиту не буде, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Право на владу". За його словами, був підписаний контракт з гарантією "качай або плати"
"Тобто коли Україна гарантовано отримує гроші за транзит, навіть коли його не буде через територію України. Наприклад, якщо не буде транзиту газу через Україну, якщо "Північний потік-2" буде добудований, то Україна все одно за контрактом має отримувати мільярди доларів", - сказав Вітренко.