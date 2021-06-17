Нуланд назвала умови послаблення санкцій проти РФ через Україну

Заступник держсекретаря Вікторія Нуланд заявила, що США не будуть послаблювати та скасовувати санкції проти Росії, введені раніше через збройну агресію проти України, до тих пір поки РФ не змінить своєї позиції, повідомляє Факти.ICTV.

Також Нуланд зазначила, що Сполучені Штати висловили це під час зустрічі Байдена і Путіна в Женеві та дали Росії це чітко зрозуміти.

"Ми дали чітко зрозуміти і президент Байден ще раз повторив, що санкції, які були введені проти Росії через Україну, будуть залишатися в силі і не будуть послаблюватися поки Росія не змінить своєї позиції щодо України" , - розповіла Нуланд в інтерв'ю.

За словами Нуланд, Байден назвав Україну тією державою, щодо якої у США є великі розбіжності з Росією і ще раз підтвердила прихильність суверенітету і територіальної цілісності України.

Також заступник держсекретаря розповіла про заклопотаність США тим, що Росія активно стягує війська до українського кордону.

Нуланд ще раз підкреслила, що політика Байдена в цьому питанні залишилася чіткою в розмові з Путіним.