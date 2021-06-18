Українська дзюдоїстка оголилася і викликала захоплення в мережі

Титулована українська дзюдоїстка Дар'я Білодід зачарувала шанувальників спокусливою фотографією біля басейну. Знімок був опублікований на її сторінці в Instagram, повідомляє Обозреватель.

У кадрі вона позує в купальнику і сонцезахисних окулярах, посміхаючись у камеру. Акцент зроблений на стрункому, спортивному тілі нашої співвітчизниці.

Дар'я Білодід у купальнику. Джерело: Instagram Дар'ї Білодід

У коментарях не залишили без уваги це фото, засипавши Білодід компліментами.

"Сила витонченості", "Дуже красиво", "Неземна краса", "Мило і сексуально", "Краса в чистому вигляді", "Суперова", "Вау", "Тобі ще медаль за привабливість не вручили?" – написали захоплені користувачі .

Дар'я Білодід зачарувала своєю красою. Джерело: Instagram Дар'ї Білодід

Дар'я Білодід захопила знімком у купальнику. Джерело: Instagram Дар'ї Білодід

Дар'я Білодід продемонструвала спортивне тіло. Джерело: Instagram Дар'ї Білодід

Нагадаємо, що в 2019 році Дар'я стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії дзюдо, завоювала "золото" на Європейських іграх, які пройшли в Мінську, та турнірі Grand Slam в Абу-Дабі. Також на її рахунку "срібло" Гран-прі Тбілісі.

У лютому 2020-го Білодід стала переможницею змагань серії Grand Slam у Парижі, здолавши у фіналі чемпіонку світу до 21 року виконуй Кога. У жовтні українка вперше в кар'єрі змінила вагову категорію (піднялася з 48 кг до 52 кг) і посіла третє місце на Grand Slam в Будапешті.