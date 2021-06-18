Президент Швейцарії похвалив Путіна

Президент Швейцарії Гі Пармелен в інтерв'ю телеканалу RTS заявив, що цінує прямоту свого російського колеги Володимира Путіна, з яким він зустрівся в середу, 16 червня, повідомляє Лента.Ру.

"У президента Путіна є якість, яку я ціную: він не ходить навколо, а відразу переходить до справи і доносить свої думки. Він слухає і відповідає" , - сказав Пармелен.

Він зазначив, що під час спілкування з російським лідером відбувається обмін думками в виключно приємній атмосфері.

За словами президента Швейцарії, Володимир Путін «не любить всього того, що є занадто великим декорумом і надмірним протоколом, а прагне переходити до суті» .

Також Пармелен поділився враженнями про перші хвилини зустрічі російського президента з його американським колегою Джо Байденом, яких він вітав на саміті в Женеві. За його словами, після п'яти хвилин їх розмови він відчув, «що між ними, між людьми, все йде нормально».