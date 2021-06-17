США зробили день скасування рабства федеральним святом і вихідним

У США прийняли закон, яким додали нове свято - кінець рабства в країні, який відзначають 19 червня, повідомляє Телеграф.

Це перший новий федеральний свято з моменту заснування Дня Мартіна Лютера Кінга-молодшого в 1983 році. 19 червня вибрали не просто так, саме в цей день у 1865 році поневолені чорні люди в Техасі дізналися, що вони вільні.

Соратники президента Джо Байдена-демократи спонсорували цей захід, і він пройшов через Конгрес з несподіваною швидкістю, що стало рідкісною демонстрацією двопартійності, передає BBC News.

Спроба прийняти той же законопроєкт у 2020 році провалилася, коли сенатор-республіканець заперечив проти щорічних витрат, які він оцінив у 600 мільйонів доларів. Але ніхто не заперечував проти заходу у верхній палаті 14 червня, коли вона була прийнята одноголосно.

Це свято знаменує день, коли генерал армії США Гордон Грейнджер офіційно заявив афроамериканців в Галвестоні (штат Техас), що громадянська війна в США закінчилася двома місяцями раніше, і що вони були звільнені рішенням про звільнення, яке прийняв президент Авраам Лінкольн.