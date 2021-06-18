Данілов оцінив можливість виконання Мінських угод
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не прагне денонсувати Мінські угоди, а пропонує доопрацювати їх, повідомляє УНІАН.
Олексій Данілов переконаний, що виконати їх у тому вигляді, як вони є, неможливо.
"Ми їх не денонсуємо. З Мінськими угодами треба працювати. Інших немає. Але треба розуміти, що виконати їх у тому вигляді як вони є неможливо. З наявністю російських танків, БТР, генералів і офіцерів на нашій українській території проводити вибори - це нонсенс. Це неможливо", - сказав Данілов у ефірі шоу "Право на владу".
Також Олексій Данілов піддав критиці тих українських політиків, які вимагають від влади в односторонньому порядку виконати Мінські угоди.
"Вони свого часу підписували ці угоди, це ж не значить, що ми повинні, як написано, так і відпрацьовувати. Скажіть, будь ласка, що робити? В Мінських угодах написано, що Путін мав видати 630 тисяч паспортів? Так хто там зараз вибори має проводити? Громадяни, які мають російський паспорт зараз будуть за українським законом голосувати? Ну, нісенітниця ж!", - заявив Данілов.
При цьому він наголосив, що Україна виступає за мир і готова домовлятися про врегулювання конфлікту на Донбасі.