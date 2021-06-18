Данілов оцінив можливість виконання Мінських угод

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не прагне денонсувати Мінські угоди, а пропонує доопрацювати їх, повідомляє УНІАН.

Олексій Данілов переконаний, що виконати їх у тому вигляді, як вони є, неможливо.

"Ми їх не денонсуємо. З Мінськими угодами треба працювати. Інших немає. Але треба розуміти, що виконати їх у тому вигляді як вони є неможливо. З наявністю російських танків, БТР, генералів і офіцерів на нашій українській території проводити вибори - це нонсенс. Це неможливо" , - сказав Данілов у ефірі шоу "Право на владу".

Також Олексій Данілов піддав критиці тих українських політиків, які вимагають від влади в односторонньому порядку виконати Мінські угоди.

"Вони свого часу підписували ці угоди, це ж не значить, що ми повинні, як написано, так і відпрацьовувати. Скажіть, будь ласка, що робити? В Мінських угодах написано, що Путін мав видати 630 тисяч паспортів? Так хто там зараз в﻿ибори має проводити? Громадяни, які мають російський паспорт зараз будуть за українським законом голосувати? Ну, нісенітниця ж!" , - заявив Данілов.

При цьому він наголосив, що Україна виступає за мир і готова домовлятися про врегулювання конфлікту на Донбасі.