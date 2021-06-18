Жінкам дітородного віку хочуть заборонити алкоголь

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) хочуть заборонити алкоголь жінкам дітородного віку, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в першому проєкті Глобального плану дій з боротьби з алкоголем на 2022-2030 роки, який опублікований на сайті організації.

У документі сказано, що особливу увагу в боротьбі з алкоголем необхідно приділяти дітям, вагітним та жінкам у дітородному віці.

Зазначається, що вживання алкоголю до та під час виношування дитини провокує розвиток внутрішньоутробних захворювань і порушень та може привести до проблем з поведінкою й навчанням. Крім того, це згубно впливає на фізичне та психічне здоров'я майбутньої матері.

У ВООЗ підкреслили, що найбезпечнішою стратегією для жінок буде повна відмова від міцних напоїв.