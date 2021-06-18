На Кубі з понеділка скасовують готівку в доларах США

Люди, що приїжджають на Кубу з 21 червня не зможуть розплачуватися готівкою в доларах США, також їх неможливо буде обміняти на кубинські песо, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Кубинська влада оголосила, що у зв'язку з економічною блокадою з боку США іноземні туристи не зможуть з 21 червня використовувати долари як готівку, їх не братимуть в магазинах і не обмінюватимуть на місцеві гроші" , - пише видання On Cuba News.

Як зазначає портал, оплачувати банківськими картками міжнародних платіжних систем (VISA і Mastercard) можна у звичайному режимі. При виборі валюти для готівки рекомендується віддати перевагу євро.