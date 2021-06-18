Від Байдена зажадали пройти тест на недоумство

Республіканець, член палати представників США від Техасу Ронні Джексон, який працював лікарем у Білому домі за президентства Дональда Трампа, направив до чинного американського лідера Джо Байдену лист з вимогою пройти тест на когнітивні здібності, щоб довести, що він «розумово готовий» очолювати країну, повідомляє Лента.Ру.

Про це йдеться на сайті конгресмена. У листі колишнього лікаря Трампа, підписаному ще 13 республіканцями з Палати представників, кажуть про «розумовий занепад і забудькуватість президента», вказується на його «помилки» і міститься заклик до Білого дому оприлюднити результати когнітивного тесту Байдена.

"Американський народ <...> заслуговує того, щоб знати, що він може виконувати обов'язки, що вимагаються від посади, і заслуговує повної прозорості психічного стану свого вищого обраного лідера" , - йдеться в листі Джонсона, який вважає, що «громадяни США не довіряють президенту Байдену ».

"З огляду на прецедент і явний розумовий розлад Байдена, я вважаю, що йому пора пройти когнітивний тест" , - пише конгресмен.