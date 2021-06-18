Секс-скандал з Гейтсом поставив під загрозу Microsoft

Один з найбільших інвесторів закликав Microsoft боротися з домаганнями всередині компанії після секс-скандалу за участю її засновника Білла Гейтса. Це допоможе уникнути правових та репутаційних ризиків, а також збереже цінність акцій компанії, повідомляє Лента.Ру.

У резолюції, опублікованій 17 червня, впливова інвестиційна фірма Arjuna Capital закликала ІТ-компанію публікувати щорічну доповідь про транспарентність, де будуть детально описана політика щодо сексуальних домагань і розслідування передбачуваних інцидентів, передає CNN.

"До Microsoft зараз прикута пильна увага громадськості у зв'язку з численними заявами про харасмент та уявну нездатність вирішити їх адекватно і прозоро. Повідомлення про сексуальні домагання Білла Гейтса до співробітників лише загострили побоювання і піддали сумнівам культуру, встановлену вищим керівництвом" , - заявила керуючий партнер Arjuna Capital Наташа Ламб.

Microsoft же відмовився коментувати резолюцію.

Найбільше піддається обговоренню роман Білла Гейтса зі співробітницею компанії у 2000 році, коли той ще був головою ради директорів. Керівництво Microsoft запустило розслідування по цій справі 2 роки тому, а на початку 2020-го Гейтс покинув раду директорів. Однак представник Гейтса заявив, що дане рішення ніяк не пов'язане зі скандалом.

В останні кілька тижнів активно надходять звинувачення на адресу неналежної поведінки Гейтса на робочому місці. Вони посипалися після того, як на початку травня засновник Microsoft повідомив про розлучення з дружиною Меліндою Гейтс.