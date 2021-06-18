У Білорусі бюджетників зганяють на молитву за країну

3 липня в межах програми Року народної єдності Білорусі в усіх релігійних установах країни проведуть молебні за процвітання Республіки, повідомляє Обозреватель.

Щоб у храмах і синагогах спостерігалася висока активність, Міністерство транспорту та комунікації ухвалило рішення примусово зганяти до них працівників держпідприємств.

Про це повідомили на Telеgram-каналі NEXTA, опублікувавши розпорядження членів білоруського уряду керівникам промислових фабрик, заводів і підприємств. Цікаво, що примусові молитви будуть відбуватися в тих місцях, які відповідають релігійному світоглядові кожного співробітника.

"Проведення всебілоруської молитви відбудеться зранку в суботу, 3 липня, у всіх храмах, костелах, мечетях, синагогах традиційних конфесій у Білорусі. Просимо організувати участь у зазначеному заході представників організації відповідно до їхнього віросповідання" , – зазначено в документі.