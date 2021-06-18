18 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день гармонії, Міжнародний день пікніка, Міжнародний день паніки, День народження дитячої коляски, Міжнародний день суші, Міжнародний день гордості за успіхи аутистів, День стійкої гастрономії (ООН), День «Зупиніть кіберзалякування, повідомляє УНИАН.

В Україні - День дільничного офіцера поліції, у США - День молитви за співробітників правоохоронних органів, День сироварів, День шльопанців, День батьків, які працюють у домашніх умовах, День марнотратства, День чищення акваріума, День «Ідіть на риболовлю», День потворних собак, у Латвії - День сиру, в Чехії - Свято п'ятипелюсткової троянди, у Британії - День битви при Ватерлоо, у Молдові - День історика, в Азербайджані - День прав людини, на Сейшельських островах - День Конституції, у Камбоджі - День народження королеви-матері, у Туркменістані - День працівників органів юстиції, в Єгипті - День евакуації, у Бразилії - День японської імміграції, на Філіппінах - День заснування провінції Бенгет.

Пам'ятні дати 18 червня, річниці та події

У 1583 році віце-мер Лондона Річард Мартін застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунта. Саме цей випадок прийнято вважати першим страхуванням життя. Сьогодні ця страхова послуга - одна із найпопулярніших у світі поряд зі страхуванням здоров'я й майна.

У 1817 році цього дня в Лондоні був відкритий міст Ватерлоо – у день другої річниці битви при Ватерлоо, в якій над Наполеоном перемогу здобули англійці. Він був побудований Джоном Ренні. Спорудження викликало загальне захоплення. Його писали Констебль і Моне. Він був платною переправою через Темзу, і багато хто волів зробити гак, але перейти річку сусідніми безкоштовними мостами. Це робило Ватерлоо порівняно безлюдним і зручним як для побачень, так і для зведення рахунків із життям. У 1840 році 15% всіх самогубств у Лондоні припадали на міст Ватерлоо. У 1841 році на мосту стався жахливий випадок із Семюелем Гілбертом Скоттом – американцем, який заробляв на життя небезпечними трюками. Скотт збирався ефектно стрибнути в Темзу, зображуючи людину, що тікає з шибениці, але випадково повис у петлі. Натовп думав, що це частина трюку, і Скотта вийняли з петлі занадто пізно. Попри всі ці сумні обставини, міст став одним із символів міста. Пірси мосту поступово стали руйнуватися. У 1920 році проблема стала настільки гострою, що міст довелося закрити. А у 1934 році його знесли, і відразу ж почали будувати теперішній за проєктом сера Джайлса Гілберта Скотта. Гранітні фрагменти старого мосту були виставлені на продаж. І їх охоче купували. Вони були використані для будівництва деяких монументів, наприклад, у Веллінгтоні в Новій Зеландії, з них був побудований пам'ятник легендарній собаці Paddy the Wanderer. Будівництво нового мосту йшло важко. Чоловіків не вистачало - йшла Друга світова війна, будівництво велося переважно жіночими руками, тому сучасний Ватерлоо часто називають жіночим мостом. Він виглядає дуже просто - п'ять залізобетонних прольотів, одягнених у портлендський камінь, жодних прикрас, жодних яскравих кольорів, властивих іншим лондонським мостам. Однотонно-сірий, строгий та елегантний, він немов є оправою для оточуючих його міських пейзажів.

У 1889 році в балтіморське патентне бюро прийшов Вільям Річардсон з ідеєю, що здійснила чергову революцію в історії колясок. Він придумав її реверсивну модель, в якій дитина могла сидіти як обличчям до того, хто возив коляску, так і спиною до нього. Крім того, Вільям придумав модель осі для маневреності коляски. До того часу осі та колеса були суцільнолиті, що не дозволяло їм повертатися окремо.

У 1903 році в Сан-Франциско був даний старт першому автопробігу через континент. Його учасники через три місяці фінішували в Нью-Йорку.

У 1934 році британський міністр транспорту лорд Хор-Беліша розпорядився поставити біля доріг у місцях пішохідних переходів смугасті стовпи з помаранчевими ліхтарями нагорі й закликав англійців суворо дотримуватися правил перетину вулиць. «Зебри» в народі потім називали на прізвище міністра. Так з'явився у світі пішохідний перехід як засіб безпеки на дорогах.

У 1939 році в Каневі на могилі Тараса Шевченка було відкрито пам'ятник великому поетові.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 18 червня вшановує пам'ять священномученика Дорофея Тирського, єпископа. Інші назви свята: «День Волхва-Дорофея», «День сон-трави», «Ніч сон-трави», «Горобині ночі». З Дорофєєва дня ночі стають коротшими. Назви «День / ніч сон-трави» свято отримало за те, що цього дня розпускається ця рослина. Сни у цей день вважаються віщими. Ще було таке повір'я: якщо виполоти всі бур'яни вранці на «Дорофея», то вони більше не з'являться.

Що сьогодні не можна робити

Не варто зловживати сном - можна «проспати» своє життя.

Прикмети на 18 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- рясна роса - до хорошого врожаю;

- туман - до врожаю грибів;

- багато павуків - до спеки;

- сильно стукає дятел - до дощів.