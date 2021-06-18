Українці будуть отримувати по три платіжки за газ: деталі

В Україні узаконили третю платіжку за газ. Комунальники можуть стягувати з українців, які живуть в багатоквартирних будинках, плату за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Відповідний законопроєкт вже ухвалено і підписано, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив керівник Асоціації професійних управителів нерухомості Андрій Никончук. За його словами, третя платіжка за газ буде з'являтися тоді, коли в цьому виникне необхідність, наприклад трапиться аварійна ситуація, яку потрібно буде усунути. І це може трапитися в будь-який момент.

"Виходячи з діючих змін до закону, за замовчуванням обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж покладено на суб'єкт розподілу газу, того, хто обслуговує зовнішньобудинкові інженерні мережі. Але за це він буде за замовчуванням виставляти рахунок власникам будинку. Якщо споживачів не влаштує послуга, вони мають право зібратися і вибрати іншу компанію. Але ця компанія повинна відповідати умовам Держпраці в частині техніки безпеки".

За словами Андрія Нікончука, скільки буде коштувати послуга з обслуговування мереж, поки не ясно. А граничну її вартість повинен визначити Кабмін.

"Можу припустити, що якщо жителі багатоквартирних будинків за розподіл платять в залежності від обсягу газу, який вони спожили за попередній рік. Можливо, обслуговування мереж – це також буде формульна складова. Тому що, будинок на будинок не схожий, мережі на мережі не схожі. Єдина цифра, до якої можна прив'язатися, це обсяг, які проходить цими мережами".

Раніше обслуговування внутрішньобудинкових мереж було закладено в тариф за послуги ЖЕКу. Зараз же ЖЕК цим займатися перестав і внутрішньобудинкові газові мережі на деякий час залишилися "безгоспними". З 1 травня набув чинності закон №1060, який перевів жителів приватних і багатоквартирних будинків на індивідуальні договори з постачальниками послуг. Документ зобов'язує співвласників будинку укладати договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем з операторами ГРС або іншими компаніями, які можуть здійснювати таке обслуговування.