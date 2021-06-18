Рада підтримала законопроект щодо цифровізації публічних послуг
Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону Про особливості надання електронних публічних послуг, який повинен наблизити Україну до того моменту, коли більшість паперових довідок стануть непотрібними, повідомляє Кореспондент.
Даний документ у четвер, 17 червня, підтримали 247 народних депутатів. На думку ініціаторів законопроєкту, він звільнить громадян від необхідності подавати документи або інформацію, яка вже є в національних електронних інформаційних ресурсах. У свою чергу, надавач послуг зможе отримувати її самостійно.
Крім того, документ вводить поняття "електронна публічна послуга" і правила надання таких послуг.
"По одній заяві можна буде отримати кілька е-послуг, які будуть надаватися автоматично", - йдеться в документі.