Канадцям рекомендують відмовитися від другого щеплення AstraZeneca
Мешканцям Канади, які отримали перше щеплення вакциною від коронавірусу AstraZeneca, радять робити другий укол препаратами Pfizer або Moderna, повідомляє РБК-Україна.
Таке рішення було прийнято на основі "нових доказів наявності потенційно кращої імунореакції від такого змішаного використання".
Про це йдеться у рекомендаціях Національного дорадчого комітету Канади з питань імунізації (NACI), який консультує уряд стосовно вакцинації.
Тепер вважається, що вакцина mRNA є пріоритетною для введення другої дози особам, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield. У NACI також визнали обидві mRNA-вакцини (Pfizer, Moderna) взаємозамінними.
"Особам, які отримали перше щеплення mRNA-вакциною, слід запропонувати той само продукт для повторного щеплення. Якщо він недоступний або невідомий, для завершення курсу має бути використана друга mRNA-вакцина", - зазначається у документі.