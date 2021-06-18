Нуланд: США на "Кримській платформі" будуть представлені на високому рівні

Сполучені Штати Америки на саміті Кримської платформи в серпні 2021 року будуть подані на високому рівні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, яке вийшло 17 червня.

Журналіст зазначив, що в серпні пройде перший саміт Кримської платформи і США попередньо підтвердили свою участь в ньому. Він запитав, чи може це прискорити деокупацію Криму.

"Я думаю, що це дуже важлива ініціатива з боку українського уряду для підвищення світової уваги до Криму і щоб переконатися, що це питання в перших рядках міжнародного порядку денного. І думаю, США будуть представлені на форумі на високому рівні" , - відповіла вона.

Хто саме буде представляти країну на саміті, Нуланд не уточнила.