У США чоловік затіяв стрілянину по людям у трьох містах

У США в штаті Арізона 17 червня чоловік відкрив стрілянину по людях з вікна своєї машини. За 90 хвилин зловмисник поранив 13 осіб у трьох містах, повідомляє Обозреватель.

В результаті один постраждалий помер. Загиблого знайшли в автомобілі на автостраді міста Пеорії, пише The Associated Press.

Правоохоронці взяли під варту підозрюваного, а в його машині знайшли зброю. Влада вважає, що нападник діяв сам.

"Ми не знаємо взаємозв'язку, ми не знаємо, який був мотив, ми не маємо уявлення про те, що ця людина думала, коли вийшла і зробила це" , – сказав представник поліції Пеорії Брендон Шефферт.

Поліція Пеорії отримала перший дзвінок про стрілянину незабаром після 11 години ранку, і в наступні 90 хвилин було зареєстровано ще вісім інцидентів, уточнив Шефферт.